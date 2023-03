Běžný účet české platební bilance padl loni do suverénně historicky rekordního schodku, přes 415 miliard korun. Důvodem je mohutný odliv dividend, motivovaný i snahou bank snížit odvody na dani z mimořádných zisků, a také to, že se do rekordního schodku propadl zahraniční obchod České republiky.

