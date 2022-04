Krásná bublina. Fintech dotváří současný svět financí a zaplňuje skulinky

Jamie Dimon dobře ví, že fintech, tedy malé firmy kombinující finanční sektor s novými technologiemi, mají co nabídnout. Zatímco ještě nedávno ve Spojených státech začaly hypoteční úvěry z 91 procent na bankovních pobočkách, dnes je to jenom 32 procent. Banky neumí sjednávat půjčky a musí si tuto schopnost pronajímat někde jinde. Budou úspěšnější malé progresivní banky, nebo fintechy? To je velká otázka. Ale něco se děje. Jenže kdekoliv se něco děje, tam je velká šance, že je to jenom obyčejná bublina. A bohužel tady to na jednu vypadá.