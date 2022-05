Názor

Víte, který ministr zahraničí je služebně nejstarší? Asi Sergej Lavrov. Ruské diplomacii velí 18 let. Je zkušený i vzdělaný, špičkový profesionál. A tento muž teď pronesl slova jako ze žumpy: To, že prezident Zelenskyj je Žid, neznamená, že na Ukrajině není nacismus; „největší antisemité“ jsou Židé; i Adolf Hitler měl židovskou krev. To se už jeden pozastaví. Mohou profesionálovi typu Lavrova taková slova prostě ulítnout? Nebo je za nimi nějaký kalkul?