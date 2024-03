Vynechme teď na okamžik to, zda se nákup ČEZ vyplatí (zřejmě ano) a zda má pro firmu nějakou logiku (nejspíš také ano). Podívejme se na transakci z většího nadhledu. Podporují ji totiž vládní politici, protože bez jejich souhlasu by to nešlo. Vždyť stát má v ČEZ většinu. Podporují tak vznik ještě většího molochu, než je už dnes obří ČEZ.