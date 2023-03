Banka s více životy než kočka. Vystelou švýcarskou Credit Suisse svými miliony kapitalisté z komunistické Číny?

Názor

Jeden z pilířů evropského bankovního sektoru, švýcarská Credit Suisse, která byla založena v roce 1856 a aktuálně je stále druhou největší finanční institucí v zemi, se dostal do vážných potíží. Jelikož i pro ni platí známé heslo, že je příliš velká na to, aby padla, švýcarská centrální banka se ji ve čtvrtek rozhodla zachránit. Poskytla bance úvěrový rámec do výše 50 miliard franků.