Nenormální je třeba to, co o víkendu ukázal irský premiér v reakci na propuštění devítileté rukojmí Emily Handové. Byla mezi dětmi unesenými Hamásem 7. října a zprvu byla považována za mrtvou. Když vyšlo najevo, že žije, že je dokonce ve várce rukojmích, které Hamás v sobotu propustil, nastala velká radost. Radoval se otec původem z Irska, jenž dceru již oplakal. A protože Emily má i irský pas, radoval se též irský premiér Varadkar. A zde to začíná být překvapivé.