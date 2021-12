Letní rukávy. Proč by se měli testovat i očkovaní

Názor

Očkovaní proti covidu-19 se nemusí testovat. Platí to pro testování očkovaných žáků a učitelů ve školách, platí to pro testování na pracovišti a donedávna to platilo i při rizikovém kontaktu očkovaného s nakaženým. Mnozí proti tomu protestují a snaží se testovat i očkované. Jak ve školách, tak v práci. Stát by měl takové testy proplácet. Netestování očkovaných totiž ztratilo nyní smysl.