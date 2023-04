Má to ale celé jeden háček. Vlastně dva. Za prvé, tanky Panther nikdy neprošly ostrým bojem a německá výzbroj se z hlediska spolehlivosti netěší úplně dobré pověsti. To by mohl být na ukrajinské frontě problém. Za druhé, německá nabídka obsahuje poněkud fantastický příslib vybudovat přímo na Ukrajině továrnu na panthery, která se ale zdá přemrštěně optimistická. Má prý produkovat čtyři sta těchto nových tanků ročně, což je ale dle expertů trochu z říše sci-fi.