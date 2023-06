Názor

Památník Vojna, dochovaný lágr z éry našeho gulagu, před lety připomněl jeden detail. Když k nám 21. srpna 1968 vtrhli okupanti (“Rusové“, říkalo se), v Příbrami je jako jediný vítal bulharský horník Ivan Rašev. Místní to rozčílilo a hodili ho do kašny. Působí to jako úsměvná historka, ale občas se připomíná.