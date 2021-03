MACHALICKÁ: Být nejbohatší na hřbitově. Kellnerovo náhlé úmrtí se jeví jako pověstný prst boží

Praha A tady má další. Lebka advokáta, že by? Kam se poděly ty jeho kličky, smyčky, úhyby a fígle?... Svého času skupoval pozemky ve velkém. Kde jsou teď jeho směnky, úpisy, půjčky, splátky, ručení, plnění a obligace? Co získal svými zisky? Jak se mu rentovala pozemková renta? Co mu zbylo z půdy? Špinavá hlína ve špinavé a uhliněné lebce? Co si koupil za své kupony? Hrob, který se co do plochy sotva rovná jedné kupní smlouvě. Co vlastně vlastní ten kdysi velký vlastník?… praví Shakespeare ústy Hamleta a v překladu Martina Hilského.

Princ dánský ve scéně s hrobníky bere do rukou lebku a prosloví tyto věty, pak ještě narazí na šaška Yoricka, jehož lebka s prázdnými důlky už také nikoho nerozesměje.



Není to geniální vyjádření marnosti lidského žití? Ať jsi měl cokoliv, nic z tebe stejně nezbude, i to, co náhodou nezetlí, vejde se nakonec do malé truhličky. Náhlé a tragické úmrtí miliardáře Petra Kellnera se bez patosu jeví jako pověstný prst boží a nemilosrdně připomíná, že nevíme dne ani hodiny a peníze v tom opravdu nehrají roli.

A copak s nimi po smrti, vždyť je to vážně prachbídná pocta, být na hřbitově nejbohatší. Miliardové jmění se jen výjimečně dá získat usilovnou prací a s čistým štítem a Kellner si to své pořídil v Česku 90. let, které bylo Klondikem, kde bylo dovoleno téměř vše a morálka bylo to poslední, čím by se tehdejší šíbři zabývali. To, že se pak někteří s úžasnými sumami na kontě dali na charitu, sotva někoho dojme.

O Kellnerovi se píše jako o muži, který skrytě tahal za nitky českého byznysu a politiky, nepochybně tomu tak bylo, byl chytřejší než jeho spoluhráči a necpal se do politiky přímo. A tak jeho smrt zapálí doutnající koudel pod mnohými politickými zadky, kteří už by dávno z české politiky zmizeli, nebýt jeho podpory. Že s tím vším souvisejí i Kellnerovy čínské kšefty, snad není třeba dodávat. Kellnerovi prostě všechno vycházelo. A pak stačí, že si jede zalyžovat vrtulníkem, což je mimochodem zpovykaná zábavička bohatých, skutečný horal a milovník přírody si na takové kopce vyleze, ale tyhle móresy jsou mezi high society v módě.

Podobně jako vytahovat se výstupy na velehory, i když tam dotyčného prakticky vynesli, jako jistého exprimátora, který také ze všeho šikovně vyklouzl a po soudech za něj chodí jiní. Numismatiků, kteří dokola generují své zisky, je pořád dost, navzdory tomu, že se všichni sejdeme na krchově a nic si s sebou vzít nemůžeme. Je ale fascinující, že tolik lidí tuhle prostou filozofii nebere na vědomí a pouštějí se do nových zlodějských eskapád.

Takový „doktor“ Janoušek, to je panečku expert, když ho konečně dostali do tepláků, vytasí se těžkou chorobou v terminálním stádiu, takže jen nelida by ho nechal zemřít v kriminále. Ovšem mrtvola si vesele lyžuje v Alpách a podobně. Teď čelí obvinění, že se svými kumpány ukradl zdravotním pojišťovnám téměř dvě stě čtyřicet milionů korun. Soud má být v červnu a možná Janouška i odsoudí, ale copak to jde poslat na smrt nemocného do vězení, však on zase na něco přijde.