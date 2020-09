MACHALICKÁ: Příští prezident? Není vyloučené, že právě Pavel Novotný je politik budoucnosti

PRAHA I v dnešních těžkých covidových časech lze zažít srandu. Takový dopis starosty Řeporyjí Novotného čínskému vedení je švanda, na kterou jeho papínek bavič nikdy nedosáhl. Synátor se zřejmě zhlédl ve slavném dopise záporožských kozáků sultánu Mehmedovi IV., ale kam se hrabe na jejich nádherně květnaté nadávky, zmohl se leda na pár ekvivalentů slovesa srát, což je chudičká žeň.

Jistěže lze opáčit, že na hrubý pytel hrubá záplata. A také je bez diskuse, že drzost čínských papalášů je nebetyčná a z toho, jak na jejich podporu vystupuje prezident Zeman a jeho věrní, se dělá nevolno. Václav Havel dobře věděl, proč se s Čínou nepaktovat, a to, že před ní celý svět panáčkuje, není žádný důvod k následování ani k jásotu, to je jen ukázka toho, jak je morálka pružná.

Jenže ztotožnit se s hulvátskými móresy Pavla Novotného lze sotva – a pak: z jeho siláckého řevu trčí, že mu jde jen o vlastní zviditelnění. Přesně takhle tlačil na pilu, když byl dle vlastních slov dělníkem bulváru – čím větší nehoráznost, tím lépe, vždyť jsou to jen slova na papíře.



Teď změnil prostředí, místo šmírování celebrit hraje svou one man show spravedlivého bijce na radnici v Řeporyjích – a celkem mu to vychází. Producíruje se i ve svém pořadu na Mall.tv, kde si založil pořad Extrémní starosta, který komentovat je ztráta času. Zbývá už jen položit si otázku, jak se strana, která ho do komunální politiky vyslala – ODS – s touto politickou kulturou ztotožňuje.

A o čem to asi svědčí, když je tento kašpárek pomalu její nejznámější tváří. Ovšem není vyloučené, že právě Pavel Novotný je politik budoucnosti a má před sebou zářnou kariéru. Proč by nemohl být příštím prezidentem? Minimálně má podobně vytříbený slovník jako ten současný.

Králové videa je nový dokument, který se vrací k výrobě pirátských videokazet rozšířené zejména v 80. letech. Tehdy šlo o lehce podvratnou činnost, neboť řada zahraničních filmů se k nám do distribuce vůbec nedostala, na jiné se čekalo i několik let. A tak vznikla odnož takřka na koleně vyráběných kopií filmů jednohlasově dabovaných. Mnohokrát překopírovaný originál někdy působil jako barevná stínohra, nad zeslabenou původní zvukovou stopou šel většinou emočně neutrální dabing, takže někdy bylo těžké orientovat se, kdo mluví. Ale ještě horší bylo, když se dabér snažil. Podle dokumentu svou touhu po světové kinematografii, která soudruhům nevoněla, takto realizovali diváci v celém socialistickém táboře, takže to není jen český vynález.

Ale o kuriozity nouze nebyla, někteří překladatelé a dabéři údajně ani jazyk neuměli, a tak prý jen dialogy odhadovali. Hlavně když obrázky běžely. Ono by se našlo i víc bizarností, v raných devadesátkách začaly televize vysílat i jakési krotké porno a v hlasech – či spíše výkřicích – jeho aktérů šlo poznat i známé české herce, kteří neměli tehdy do čeho píchnout.