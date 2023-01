Názor

Naplnila se vůle voličů a máme nového prezidenta, tak jak si to přála většina, a tak by možná bylo fajn, kdybychom všichni „zatáhli šlajfy“ a zkusili, jestli to taky nejde bez hysterie a nadávek. Asi to je naivní přání, protože hejtři jsou pořád napumpovaní a připravení vyjet po každém, stačilo, když tisková mluvčí nového prezidenta v euforii trochu ujela, a schytala to pěkně natvrdo.