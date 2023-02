Konec maďarských důstojníků NATO nevzrušuje. Pro Alianci jsou rozhodující úplně jiná kritéria

Proto vyvolala před několika dny pozornost zpráva, že maďarská vláda rozhodla o propuštění několika set vysokých důstojníků. Mezi nimi jsou i generálové, většinou ale plukovníci a podplukovníci. Jde zřejmě o největší personální změnu od vstupu země do Severoatlantické aliance v roce 1999. Rozhodnutí vychází z dekretu premiéra Viktora Orbána, který usnadňuje propuštění armádních příslušníků starších 45 let a těch, kteří mají odslouženo 25 let. Cílem je zeštíhlit velení a přizpůsobit ho strukturám běžným v NATO.