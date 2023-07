Prý opozičníci lžou. Přitom se však vyhýbal faktu, že nové důchody budou valorizovány méně, než kdyby úprava neplatila, a schovával se za legrační tvrzení, že nikomu důchody neklesnou. No aby klesaly, když máme tak vysokou inflaci. Ministr zkrátka nemá odvahu k tomu říci nahlas: milí důchodci, budete dostávat méně přidáno, protože na to stát nemá a jinak nám to nevychází, pokud nechceme, aby stát zbankrotoval.