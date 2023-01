Nevyzývejme Pavlovu mluvčí Řehákovou k rezignaci, ale... Další šanci od lidí už nedostane

Možná proto, že jsem z branže, si myslím, že výzvy k rezignaci budoucí mluvčí prezidenta jsou v tuto chvíli zbytečně přehnané. Jak napsal Martin Veselovský, kdyby odstupoval za každou chybu, byl by z něj „fluktuant roku“.

Na druhou stranu by neměla Markéta Řeháková získat pocit, že to, co předvedla, je v tak emotivní (a to dokonce v pozitivně emotivní) chvíli v pořádku, a společnost přimhouří pro jednou, nebo třeba občas, oko. Protože přesně tyhle momenty jsou základem naší právě se formující víry v to, jestli na svou funkci mluvčí má, nebo nemá. A proto je alespoň elementární nedůvěra ve schopnosti Markéty Řehákové v tuto chvíli zcela na místě.

Za emoce se v téhle branži vyhazuje

Za emotivní výstupy mluvčích se v téhle branži totiž opravdu vyhazuje. A je to v pořádku. Protože dokázat jednat racionálně a zachovat chladnou hlavu v kritických situacích je jedním ze základních předpokladů pro práci tiskového mluvčího. Je to jedna z věcí, která zásadně odlišuje tuto profesi od ostatních. Odříkat pár vět na předem připravené tiskovce nebo redaktorovi na kameru a hezky se u toho usmívat není pro mnoho lidí problém. Byť i to každý nedokáže. Ale postupovat systematicky a vystupovat důvěryhodně a kompetentně v emočně vypjatých situacích už opravdu neumí každý. A vedle dalších schopností je právě tohle devíza každého, kdo mluvčím úspěšně byl nebo bude.

Je potřeba, aby si nejenom Markéta Řeháková uvědomila tíhu odpovědnosti, kterou na sebe bere, a podle toho začala vystupovat. Každý má svůj styl, a jestli je pro ni role roztomilého diblíka přirozená, je to její věc a určitě s tím dokáže určitou skupinu lidí oslovit. Nic to ale nemění na tom, že musí zůstat profesionální za každé situace. Protože krizové a kritické situace přijdou. Nemusí to být zrovna válka, ale taky nelze předpokládat, že na Hradě bude každý den zalitý pozitivním PR sluncem.

Ve chvíli, kdy nebude prezident zrovna po ruce a ona bude muset komentovat nějakou krizi, nelze se u toho rozbrečet nebo sesypat s omluvou, že je to přece tak smutné. Lidé musí mít důvěru nejenom v prezidenta, ale i v jeho nejexponovanější tým, že dokážou k národu rozumně a profesionálně promlouvat za každé situace. A to, jestli je toho Markéta Řeháková schopná, není po jejím posledním výstupu opravdu jisté.

Vzhledem k tomu, že se ale jednalo o její první „akci“ pod takovým tlakem, můžeme pro tentokrát jen zdvihnout prst a počkat, jestli prokáže, že je člověk na správném místě. Protože další šanci už od veřejnosti, která na ni bude spoléhat, nedostane. A nic na tom nemění ani fakt, že Jiří Ovčáček tu referenční laťku posunul opravdu hodně dolů.

Autorka byla tiskovou mluvčí ministerstva životního prostředí v letech 2009–2010 a 2014–2021.