Co dnes znamená MDŽ a proč tento svátek stojí za připomínku

Názor

Zkratka MDŽ má stále komunistický odér. V médiích opakovanou vzpomínku na to, jak se na Mezinárodní den žen muži opíjeli a ženy fasovaly utěrky. Je to nefér, neboť hnutí za emancipaci žen je produkt západního myšlení. MDŽ se poprvé slavil v roce 1909 v New Yorku. Ale dá se s tím cejchem pohnout? Toť otázka.