METNAR: Spolu to zvládneme

Praha Armáda je s vámi, nejste v tom sami, spolu to zvládneme a podobná slova podpory se v dnešních dnech, kdy se všichni snažíme zamezit šíření nemoci COVID-19, objevují na kanálech Ministerstva obrany ČR a Armády České republiky na sociálních sítích.

Asi by bylo něco špatně, kdyby to nebyli především vojáci AČR (a také všichni ostatní zaměstnanci resortu obrany), kdo se dnes a denně těmito hesly řídí a dělají vše pro to, aby jim dostáli. Stát na straně lidí a pomáhat jim v nesnázích v době krizí je primárním úkolem armády. Její příslušníci dlouhé roky cvičí a pracují na tom, aby se o jejich podporu dalo opřít v době nepředvídatelné krize, jakou tato bezesporu je. A konkrétních důkazů máme mnoho.



Zdravotnický materiál, tedy ochranné roušky, respirátory, ventilátory a rychlotesty na detekci koronaviru jsou v současné situaci asi tou nejdůležitější komoditou. Potřebují je téměř všechny státy světa.

Jakmile bylo jasné, že je potřeba dopravit co největší počet těchto pomůcek, nabídl jsem armádní kapacitu pro jejich přepravu. V noci na středu vojenský letecký speciál Airbus A-319 dopravil do Česka na 150 tisíc rychlotestů. Ihned poté je vojáci odvezli do skladů hmotných rezerv k další distribuci. Stejně tak od víkendu armáda z těchto skladů rozváží po celé zemi desítky tisíc respirátorů a ochranných roušek.

Kromě toho poskytneme pro přepravu materiálu do ČR nasmlouvané kapacity v rámci programu Severoatlantické aliance SALIS. Letoun An-124 Ruslan přepraví z Číny další miliony kusů zdravotnického materiálu. Odlet do Číny je potvrzen v pátek 20. března.

Ústřední vojenská nemocnice v Praze také zřídila speciální odběrové místo „prvního kontaktu“, kudy denně projdou stovky lidí a kde se provádí 30 odběrů za hodinu u potenciálně nakažených občanů. Odběrové místo má také vojenská nemocnice v Olomouci. V případě, že nebudou stíhat ostatní nemocnice, je připravena stejným způsobem zareagovat i vojenská nemocnice v Brně.

Není třeba znovu připomínat, že v případě nutnosti může své brány otevřít specializované centrum biologické ochrany v Těchoníně, které je opravdu ojedinělé svým stupněm vybavenosti nejen v evropském kontextu. Tam je připraveno na třicet lůžek na infekčním oddělení, v karanténě navíc může být další stovka pacientů.

A to není vše. Armáda má dlouhodobě vyčleněny tisíce příslušníků, kteří jsou připraveni posílit složky Integrovaného záchranného systému v případě, že o tuto podporu požádají. Od pondělního večera provádí 941 vojáků s policisty kombinované hlídky na 29 hraničních přechodech a hraničních úsecích. Dalších téměř 1200 mužů a žen je připraveno je posílit. A zůstanou tam, dokud to bude třeba.

První vojáci byli vysláni na 11 hraničních přechodů s Německem a Rakouskem už před více než týdnem. Šlo o desítky vojenských zdravotníků. Žádost jsme dostali v pondělí odpoledne a v úterý ráno byli na místě. I s kontejnery, stany a sociálním zázemím. Takto funguje armáda! Do neděle pomáhali s vyšetřením osob přijíždějících do ČR. Jejich rukama a kontrolou prošlo denně přes 15 tisíc osob. I díky nim bylo desítkám cizinců se zvýšenou teplotou zakázáno překročit hranice a dvacet českých občanů bylo posláno do povinné karantény. Vím od našich mužů a žen, že všichni testovaní jejich práci respektovali a mnohdy za jejich službu lidé děkovali.

Tento přístup mě naplňuje optimismem. V dnešní složité situaci totiž může každá maličkost, kterou uděláme navíc, každé opatření, které poctivě dodržíme, vést k tomu, že bude minimálně o jednoho nakaženého v České republice méně. Apeluji na každého občana, ať nebere na lehkou váhu tato přísná opatření, která zavedla vláda. Přestože ne všichni si dosud uvědomili vážnost situace, mám pocit, že okolo sebe vidím spoustu příkladů zodpovědných lidí a vlnu solidarity, kterou extrémní situace přinášejí.

Chci všechny ujistit, že stejně jako celá republika, i my na ministerstvu obrany a v armádě děláme vše pro to, abychom tuto složitou dobu zvládli. Už dávno nejde o politiku, ale o životy nás všech a našich blízkých. Nezbývá než dodat: „Spolu to zvládneme.“