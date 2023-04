Koruna je sama o sobě bezcenná. Hodnotu jí dává naše víra, že nám bude dobře sloužit

Názor

V posledních měsících dostávám častěji než dřív od příbuzných i známých dotazy, jestli je pravda, co se „mezi lidmi“ povídá – že českou ekonomiku, a hlavně samotnou českou měnu, čeká v nejbližších týdnech nebo měsících nějaký strašidelný kolaps. A tedy jestli by si daný tazatel neměl své korunové úspory převést do jiných měn, ať už by to byl americký dolar, švýcarský frank, nebo euro.