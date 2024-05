Katalogová kultura. Seznam výjimečných restaurací turisty nepřivede

Názor

Už rok se ministerstvo pro místní rozvoj zaobírá myšlenkou, že by zaplatilo 50 milionů korun společnosti Michelin za to, že začne hodnotit tuzemské restaurace mimo Prahu. Ještě dříve než utratí zmiňovaných 50 milionů (u firmy Michelin), nechá si udělat od firmy Michelin za skoro čtyři miliony studii na to, zda se vůbec vyplatí firmě Michelin zaplatit.