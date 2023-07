Overtonovo okno. Jak to dopadne s migrací do Evropy

Všímal jsem si, jak se mění postoje jednotlivců a skupin, jak titíž lidé zastávali cosi a pak postupně maličko mění úhel pohledu a najednou hlásají opak. Vnímal jsem to kupříkladu na kritikách jednotlivých dílů pentalogie mého táty Sňatky z rozumu. Když to jen trochu přeženu, jeden a týž recenzent vytýkal v roce 1957 zátěž buržoazní ideologie, aby shledal v pátém dílu v roce 1964 nedostatečnou snahu propálit se do existenciálního jádra lidství. Ty proměny se odehrávají pomalu. Ta, o které se úvodem zmiňuji, byla neobyčejně rychlá, protože ji akcelerovaly výměny diktátorů v Kremlu v době, kdy jsme byli v koloniálním područí.