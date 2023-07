Možná že se nad zdrženlivostí reakce na onu ztrátu pozastavuji jako pamětník doby velikánů, nebo snad doby tvůrců, kteří se za velikány pokládali a byli jako velikáni vnímáni. Milan Kundera mezi ně bezesporu patřil. Doba je jiná a my teď nevíme, co s ním, tak si to podivné ticho vysvětluji.