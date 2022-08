Ministr chrlení. Vlastimil Válek nás nabádá k očkování

Názor

Proti covidu by se měli nechat naočkovat všichni, kteří patří do rizikových skupin pacientů. Tedy chronicky nemocní, diabetici, kardiaci či lidé po transplantaci a pak lidé nad 65 let. To je to nejracionálnější, co pro budoucnost radí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.