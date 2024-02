Pohřeb či Mnichov. Kde se mohou sejít a jednat protivníci

Názor

Víte, že před 40 lety byl pochován Jurij Andropov? Tedy šéf KGB, který se na rok dostal do čela Kremlu. Byla to doba, kdy generální tajemníci Komunistické strany Sovětského svazu umírali na běžícím pásu (1982 – Brežněv, 1984 – Andropov, 1985 – Černěnko), leč mělo to význam. Na jejich pohřby se sjížděly různé osobnosti, jež by jinak do Moskvy nezavítaly. A díky alibi funusu spolu mohly jednat.