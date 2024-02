Sítě nám neřídí Číňané. Jestli mobilní operátoři umí něco dobře, je to bezpečnost sítí

V článku „Je ten vysílač bezpečný?“ pro Lidovky.cz mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) tvrdila, že problém sítí českých mobilních operátorů je, „že všechny vysílače jsou od jednoho dodavatele, který nad nimi drží správu, posílá tam aktualizace, a udržuje je tak v chodu. Pokud to dělat přestane, není to o tom, že nebude fungovat jeden vysílač, ale že nebude fungovat žádný vysílač.“

Kulantně řečeno, to je nepravda. Vyjádření mluvčí mě šokuje o to více, že NÚKIB dokončil v těchto dnech poměrně detailní kontrolu u všech tří mobilních operátorů (všichni samozřejmě prošli na výbornou), kde se úřad mimo jiné na to, jak funguje správa sítě, aktualizace a podobně, podrobně ptal. A samozřejmě dostal naprosto odlišné odpovědi, než co pak prezentovala paní mluvčí do článku na webu Lidovky.cz.