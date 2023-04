Je přístupný omezeně: do roku 1989 byl v pohraničním pásmu a většinu ho zabírá velká obora. Ale i tak: přijde vám normální, že to území nemá status ochrany přírody? Že to není národní park, chráněná krajinná oblast, ba nejsou tam (až na dvě malé) ani rezervace? Působí to zvláštně. I proto se chystá CHKO Soutok. Má dát „Moravské Amazonii“ úřední punc.