Aby jeden člověk koupil firmu za bilion, to je mimo představivost normálního občana. Ale to hlavní spočívá ve faktu, že Musk je liberál bez přívlastků, libertarián, odpůrce cancel culture (kultury rušení), k níž sociální média inklinují. Více než o bilion korun jde tudíž o to, že Musk chce na Twitteru razit svobodu slova bez „ale“.