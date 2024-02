K tomu všemu si myslím, že je v dnešní době tak strašně moc lidí, co si myslí, že si prakticky neustále něco zajímavého myslí, a ještě navíc mají potřebu to, co si myslí, sdílet veřejně na nejrůznějších platformách k tomu určených, že je skoro až zbytečné, to si vážně myslím, něco si myslet nahlas, i kdyby to skutečně zajímavé shodou náhod i bylo, protože to stejně zanikne v každodenním hluku – buď hned, nebo, nejpozději a budu-li velkorysý, za pár dní.