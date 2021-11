Názor

To, co se děje na východní hranici Evropské unie, probíhá plně za zavřenými dveřmi. U Běloruska to nepřekvapuje, ze strany Polska či Litvy ano. Uzavřít příhraniční pásmo pro média a nevládní organizace, jak obě země učinily, s sebou nese riziko dezinterpretací a atmosféry, kdy nelze věřit vůbec ničemu.