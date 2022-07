Ale co když to podpoří čísla Globálního mírového indexu, jež publikuje britský Institut pro ekonomiku a mír? Podle něj je Česko osmou nejmírumilovnější zemí na světě. A není to náhoda. Už v prvním žebříčku (2008) jsme byli na 21. místě a od té doby stoupáme. Jsme tedy skutečně takové holubice?