Má to svoji logiku. Argumentem by ovšem nemělo být to, co říkají prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala, že tam pošleme velvyslance, protože ho tam mají i další unijní země. Či to, že tam údajně díky svým velvyslancům řada západních zemí získává informace zevnitř a může ovlivňovat dění, jak tvrdil prezident Pavel. Jiné unijní země totiž v Moskvě velvyslance nemají a nevadí jim to.