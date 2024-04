Náš zářez do dějin. Před 80 lety utekli Vrba a Wetzler z Osvětimi

Dnes uplyne 80 let od nejúspěšnějšího útěku z nacistického lágru Osvětim. Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, dva slovenští Židé, nejen dokázali utéci z „továrny na smrt“. Navíc dokázali dojít do Žiliny a židovským lídrům nadiktovat dokument, který vstoupil do dějin jako Zpráva Vrby a Wetzlera. Který poprvé informoval Spojence o plném rozsahu likvidace v Osvětimi. Který přispěl k tomu, že Horthy pak zastavil deportace maďarských Židů. To je prostě něco, co odporuje stereotypu pasivity, co si zaslouží připomínku.