Názor

Koaličnímu kabinetu u nás dominují pravicové strany a ministři docela často zdůrazňují, že se lidé mají sami chovat zodpovědně. Když jde ale o peníze, které rozděluje stát, tak to zřejmě tak úplně neplatí. Tam už si vládní politici myslí, že o tom, za co je lidé utratí, by měla rozhodovat vláda.