Jaké „nemožné“ titulky si dovedeme představit dnes? Nabízí se leccos, ale zůstaneme-li u geopolitiky, tak třeba tyto: Rusko a Ukrajina uzavřely mír. Rusko a Ukrajina spolupracují ve výzkumu. Rusko a Ukrajina natočily koprodukční film. Vyfantazírované, co. Skutečně dnes nemožné. Ale ne tak úplně. Minulý týden to doložila televize Prima MAX, když vysílala film Bitva o Sevastopol. Co je na něm tak zvláštního?