Nastupuje první ministr anarchie. Podle Válka je existence státu komunismem

Zlatá slova, každý by měl být odpovědný a nemělo by být třeba nějakého donucování. Pokud to ovšem takhle funguje, nepotřebujeme žádné donucování a ministr by se měl dát k anarchistům. Můžeme v tom případě apelovat na lidi, aby se chovali slušně a zrušit i soudy, policii a vůbec celou vládu.

Samozřejmě, ministr Válek to nemyslel takhle všeobecně, měl na mysli vládní strategii boje proti covidu. Vyzýval lidi k tomu, aby se méně stýkali o adventu, o Vánocích a aby si odpustili oslavy silvestra. Chtěl by jistě, aby byli odpovědní i třeba hospodští a restauratéři a zavřeli na silvestra svá zařízení. Stát jejich zavření nenařídí, nenařídí lidem omezit kontakty a spolehne se na zodpovědnost každého. Problém je v tom, že to pravděpodobně nebude fungovat, a to dokonce ze tří vzájemně propojených důvodů.

Za prvé, vláda tímto postojem a zároveň zrušením výjimečného stavu lidem signalizuje, že situace není tak vážná. Dost lidí má ve vládu a stát důvěru, takže to bude brát jako pokyn, že se nemusí až tak omezovat. Za druhé, hospodští těžko zruší silvestrovské oslavy. Už tak je lockdowny připravili o podstatnou část tržeb, a navíc by kvůli tomu, že vláda jim oficiálně nic nezakázala, nedostali žádnou kompenzaci.

Budou tak doufat, že oni covid nechytí, a kdyžtak to odnese někdo jiný. Za třetí, pro ty, kdo se nebudou chovat odpovědně, neexistuje žádný trest. Jen požitek z toho jít mezi lidi. Samozřejmě tito jedinci mohou sami skončit v nemocnici, ale část zdravých lidí toto riziko nepokládá za velké. Bohužel mohou nakazit někoho, kdo má vyšší riziko onemocnění a dopadne hůř.

Celkově tak snah nikoho neomezovat může mít dopad na celou společnost. Pokud se totiž infekce opět masově rozšíří a dojde k zahlcení nemocnic, nebude tam najednou místo pro nikoho. Ani pro ty, kdo si dávali pozor a nikam nechodili, a třeba ani pro ty, kdo „jen“ dostali zánět slepého střeva nebo si zlomili nohu.

Navíc hrozí, že se v případě masivního rozšíření nákazy nepodaří ani udržet otevřené školy, jak Válek slibuje. Zvýšení počet infekcí mezi dospělými povede nakonec i k nákaze dětí a pak zavírání škol kvůli karanténním opatřením. Ostatně, odkládat jakákoliv omezení zkoušela loni i vláda Andreje Babiše a dopadlo to spoustou zbytečně mrtvých.

Samozřejmě, pokud ministr Válek nechá všemu volný průběh a stejně tak nechají všem volný průběh i další ministři nové vlády třeba včetně ministra vnitra, mohou se občané zařídit po svém na divoko. Například vynucovat po sousedsku zavírání restaurací a trestat v průchodech fyzicky ty, kdo neposlechnou. Nakonec samozřejmě v takovém případě, jak víme z historie, vzniknou samovolně už ne tak divoké instituce. Je to koncept anarchismu či spíše anarchokapitlismu. Zkrátka, když vláda nevládne, občané si vytvoří novou. Státy a společenské instituce vidíme z dobrého důvodu všude na světě a rozhodně nejde o žádný komunistický vynález, jak nám naznačil ministr zdravotnictví Válek.