Názor

Ukrajina hledí do chvíle zásadní pro její budoucnost. V úterý začíná ve Vilniusu summit NATO. Vše, co Kyjev činí v posledních týdnech, k tomu vyslovení míří. Bude to datum přijetí Ukrajiny do Aliance? Pevný slib, že přijetí přijde po válce? Vágní slib? Či ani to ne?