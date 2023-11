Reprezentační hříšníci podkopli zostuzenému Šilhavému židli. Nebylo by lepší na Euro nepostoupit?

Kluci ale tak nějak zapomněli, že nejsou na dovolené, ale uprostřed reprezentačního srazu. Dva dny před klíčovým zápasem o postup na Euro 2024 proti Moldavsku.

Reprezentace tímto prohřeškem přišla hned o tři pilíře – Brabec šéfoval obraně, Coufal je klíčovým pravým křídelníkem a Kuchta při absenci Patrika Schicka de facto útočníkem číslo jedna. Všichni tři by nejspíše v pondělí proti Moldavsku nastoupili v základu.

Jenže se rozhodli slavit v Olomouci už o něco dříve. Kdo ví, možná je zmátl tweet známého moderátora Ondřeje Novotného, který při přípravách „svého“ Oktagonu na německé půdě po remíze v Polsku zapomněl, že postup ještě Češi v kapse nemají.

Ondřej Novotný @o_novotny Gratulace @ceskarepre_cz k postupu.

To nejdulezitejsi pro kluky i fotbal jako takovy se splnilo.

Chtelo by se rict slovy klasika “nejdulezitejsi je postup, na vsechno ostatni se vyser”

Ale to by se tem samym klukum co o nej bojovali a celemu 🇨🇿 fotbalu vymstilo.

Doporucuju uzit… https://t.co/qgUjhqFcDU oblíbit odpovědět

Ruku na srdce. Sportovci – ač se o to snaží – povětšinou nejsou vzory ctnosti, navíc jsou to lidé z masa a kostí jako my všichni. Na druhou stranu, měli by ctít nastavená pravidla a hlavně, všichni tři jsou dost zkušení na to, aby věděli, co si mohou dovolit. A měli by navíc moc dobře vědět, že co se třeba může ztratit v Praze, nebo v zahraničí, se opravdu neztratí v krajském městě typu Olomouce. A v době dnešních technologií.

Prostě pitomost nejvyššího rázu. Když člověk viděl noční videa, v jakém stavu se nacházel stoper Brabec, je mu hned jasné, že při dopoledním sezení před trenérem, manažerem reprezentace a parťáky z týmu mu moc rozumných myšlenek v hlavě ještě neběhalo. Jednoduše proto, že do střízlivosti musel mít hodně daleko.

Šilhavý na špalku