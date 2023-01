Andrej Babiš i jeho obhájce počítali s odsouzením, stejně jako například předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která několikrát do médií zopakovala, že „ví“, že Babiš bude odsouzen. Politik Babiš pochopil, že jeho narativ o spiknutí „polistopadového kartelu“ je neudržitelný a začal se omlouvat za to, jak mluvil ve sněmovně i před soudem. Doufejme, že mu to vydrží.