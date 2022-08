Naše nejdelší válka. Západ nepomáhá tak, aby konflikt spěl rychle ke konci

Rusko totiž rozhodně nehodlá s boji na Ukrajině přestat, tím méně se stáhnout z ukrajinského území. S Kyjevem teď nechce dokonce ani jednat. Donutit Moskvu k jednání a ke stažení vojsk z Ukrajiny mohou jen vnitřní ekonomické a politické problémy, vojenská prohra nebo vyčerpání z války. Ani jednoho nemůže ale Ukrajina dosáhnout sama. Potřebuje pomoc Západu, který má morální i racionální důvody pro to, ji podporovat.

Z různých příčin ale nepomáhá dost, aby konflikt spěl rychle ke konci: některé prostředky, jako například ekonomické sankce, fungují zákonitě velmi pomalu, někde zkrátka není fyzicky dost prostředků, jako třeba některých zbraní, a nakonec navíc chybí plán, co dělat.

Západní politici by měli svým občanům oznámit, čeho chtějí dosáhnout a co pro to je třeba obětovat. Kam by rádi zatlačili agresora a jak lze vystupňovat pomoc Ukrajině. Bez toho se dlouhé válce, která bude postupně rozleptávat západní společnost, nevyhneme.