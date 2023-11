Přeborníkem v tomto oboru jsou Němci. Různí progresivní politici neúnavně hledají motivační programy, které jako magnet přitahují do Německa z různých koutů světa miliony lidí toužící mít lepší život – je-li to možné – raději bez práce. Pokud nejnovější takový návrh vloží sedmnáctiletý Ali číhající na břehu Středozemního moře do překladače Googlu, udělá vše pro to, aby se dostal do země svých snů.