To sprosté slovo remigrace. Problém je, když se spojuje se zlem, nebo dokonce s fašismem

Názor

My starší si ještě pamatujeme na listopad 1989. Na masová shromáždění na Letné. I na to, jak do Prahy přiletěl z nizozemského exilu Jaroslav Hutka. Neměl vízum, neboť emigranti víza nedostávali. Nicméně spolehl se na revoluční atmosféru a vyšlo to: 25. listopadu zpíval o svobodě na Letné. Stal se prvním reemigrantem, jak se tomu začalo říkat.