Obrat kyvadla. Končí doba, kdy každý Němec musel být více či méně zelený.

Dodávali kalorie, sklízeli opovržení. I tyto věty na obranu zemědělců nabízí německý tisk. Cítí v jejich protestu obrat společenského kyvadla. Končí doba, kdy každý Němec musel být více či méně zelený. Teď už ne: „Zelení se stali toxickými,“ píše šéf webu Die Welt.

Dva roky inflace, energetické krize a války na Ukrajině ukázaly, jak jsou Zelení odtrženi od starostí běžných lidí. Jako minusy se projevuje to, co prosadili, ač formálně vládla Angela Merkelová: hranice otevřené migraci, vystoupení z atomu, politika „zákazů a zdražování“, jak se jí říkalo. Když se o tom teď otevřeně mluví v Německu, tamní veřejnost může mít pocit, že kyvadlo se obrací.

My si můžeme říkat, že se nás to netýká. Jenže se to týká každého, kdo žije v EU. Právě tato politika na unijní úrovni totiž vedla k rozmachu kvót, zákazů, příkazů, povolenek či takzvané taxonomie, kdy o projektech nerozhodují náklady, ale míra jejich zelenosti. Nabourávají-li tuto politiku traktory v Německu, mohou-li ji nabourat i letošní eurovolby, tak je to stále hra s otevřeným koncem.