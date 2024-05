Česká republika by jistě mohla existovat bez EU. Otázka je, zda by se jí existovalo lépe a zda by si nějakou Unii nemusela vymyslet.

Lepší existencí přitom nemám na mysli ekonomické aspekty našeho členství. Připomenout chci spíš mírovou koexistenci evropských států, která nebyla vždy obvyklá. Možnost sedět s ostatními zeměmi EU okolo jednacího stolu a vyjednávat za předem daných pravidel je pro stát naší velikosti a polohy méně samozřejmé, než se zdá. Vše ostatní je jen na nás.