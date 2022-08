Regulační sny o nízkých cenách? Levný recept na energodrahotu neexistuje

Zastropování cen elektřiny, tedy určení její maximální výše, by zákazníkům ulevilo. Pokud však politici určí maximální ceny, aniž by stát výrobcům elektřiny připlácel, ti, kdo nebudou mít pod tímto limitem zisk, ji přestanou vyrábět. Výsledkem bude časem její nedostatek. Další možností je na burze škrtnout nejvyšší nabídky kupců, což sníží cenu téměř všem. Výsledkem ale bude opět omezení výroby, možná nestabilita elektrické sítě a především to, že nejvíc postiženi budou ti, kdo elektřinu nejvíc potřebují, a jsou tedy ochotní zaplatit nejvíc.