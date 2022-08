Když u nás začalo v první polovině devadesátých let fungovat stavební spoření, šlo o bezkonkurenčně nejvýhodnější investici, pokud, jde o poměr výnosu a rizika. Státní příspěvek zajišťoval vysoký výnos a riziko bylo nulové. Přitom naspořené peníze šlo, a dosud jde, použít na cokoliv. Později ale příspěvek klesl, na spoření se podepsala inflace a nyní už je stavební spoření nevýhodné. Mluvilo by to pro ukončení státní podpory už téměř mrtvého finančního produktu.