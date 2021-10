K novému rekordu pomohlo bitcoinu zejména to, že v úterý úspěšně debutoval první americký burzovně obchodovaný fond umožňující investice do bitcoinu, resp. do termínových kontraktů na něj.

Spuštěním fondu společnosti ProShares v USA skončila osmiletá etapa dohadů a debat ohledně spuštění fondu, který umožňuje poměrně snadné investování do bitcoinu. Investování konvenčním způsobem.