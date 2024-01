Ostravský Falstaff. Norbert Lichý byl múzický člověk a samorost

Takže když to autor píše z Prahy, bere v potaz jen to, co viděl v televizi (a ani tam Lichý nehrál žádné malé role). Ve svém domovském divadle byl víc než čtvrt století jedním z nejobsazovanějších herců a ztvárňoval vesměs hlavní postavy, na něm se stavěl repertoár.

Když se ostravská divadla začala od roku 1999 prezentovat na festivalu Ost-ra-var, byli jsme uhranuti jeho všestranností, v jednom z prvních ročníků třeba brilantně zahrál zpívajícího kocoura Bělovouse Zrzundu v pohádce Kocourek Modroočko i mocí se stravujícího Claudia v Hamletovi, v téže inscenaci zazářil i mladičký Richard Krajčo.

Bylo zajímavé sledovat, jak se oba herci dál vyvíjeli, Krajčo se od divadla, které mu tak šlo, víceméně odtrhl a Lichý vyzrál v mimořádně disponovaného charakterního herce.