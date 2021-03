NOVÁČEK: V kleštích chaosu. Lidé ztrácejí důvěru v instituce státu

Zatímco pan premiér Andrej Babiš lituje toho, že minulou středu nevyužila parlamentní opozice možnosti dospět s vládní koalicí ke společnému postupu proti pandemii, představitelé opozičních stran tvrdí, že žádnou takovou poradu neabsolvovali.

Pan premiér přišel s tím, že „už nejsme nejhorší, první jsou Maďaři“. Pak už to byla prý víceméně volná diskuse. Ministr školství se svému kolegovi z opozice přiznal, že to, co pan premiér ohledně otevření škol prezentoval jako shodný názor, je nesmysl. Zdá se, že pan premiér říká, co se mu zachce.

Vypadá to, že vláda nedokáže komunikovat ani uvnitř mezi sebou. Jak bychom pak mohli v takovém případě něco podobného očekávat ve vztahu s parlamentní opozicí? Už delší dobu jde o nefunkčnost sněmovny.



Minulý pátek bylo zřejmé, že poslanci Okamurovy SPD budou obstruhovat. Předseda sněmovny Radek Vondráček měl za to, že hlasováním je možné rozhodnout o tom, zdali poslaneckému klubu SPD náleží dvě hodiny pauzy na to, aby se poradil. Vondráček je právník a právník je také místopředseda sněmovny a předseda KSČM.

Vojtěch Filip tuhle šarádu zastavil a poslaneckému klubu SPD prostě udělil jako předsedající sněmovny dvě hodiny na poradu. Proč? Poněvadž gentlemanské dohody, jež po léta platí ve sněmovně, se mají plnit. Stojí za poznámku, že toto musel sněmovně připomenout předseda KSČM, který už je zkušený ústavní právník a advokát. Co si má z toho všeho vzít občan, když v přímém přenosu sleduje často tak málo pochopitelné divadlo?

Opozice si nevede nijak skvěle

Zdá se, že vládní koalice nezadržitelně hyne na nedostatek vzájemné loajality. Nijak skvěle na tom nejsou ani opoziční strany. Jen donedávna předseda Trikolóry Václav Klaus mladší ohlásil vznik nacionalisticky pravicově levicové trojkoalice. Než stačila podepsat zakládající listinu, Václav Klaus se cituplným vyznáním na sociálních sítích své zodpovědnosti zbavil. Podle jeho otce, exprezidenta Václava Klause staršího, se Trikolóra o jeho syna málo ucházela. Není to spíše tak, že Václav Klaus zklamal své potenciální voliče? Postaví se do čela Trikolórou ohlášené trojkoalice Václav Klaus starší, byť její volební vítězství není jisté?

Nejlepší vizitku sobě nevystavily ani strany tzv. demokratické opozice. V trojkoalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) panuje viditelný nesoulad, který byl v pátek zřetelný ve sněmovně i z vystoupení předsedy ODS Petra Fialy a šéfa lidovců Mariana Jurečky. Navíc tahle koalice veřejně sdělila, že platí jen do voleb. Co bude pak?

A teď si vezměme na paškál další opozičníky, tedy Piráty a Starosty. Jak rádi by zatípli vládě demonstrativně tipec, ale brzdí je jejich krajští hejtmani. Je něco jiného poklábosit si ve sněmovně, než mít na starosti to, aby v krajích bylo prostřednictvím hasičů možné rozprostřít vakcíny a ochranné pomůcky. Miliony vakcín pro školy také není možné vysoutěžit narychlo, bez stavu nouze.

Tato vláda v důsledku letošních řádných říjnových voleb do sněmovny skončí. Jaká ji nahradí, nevíme, už kvůli kreativitě našeho pana prezidenta, který jediný bude kompetentní jmenovat někoho předsedou vlády a na jeho návrh její členy. Ať si ale pan prezident navrhne kohokoliv, jeho jmenování budou mít jen omezenou, možná že ale několikaměsíční platnost.

Pokud panem prezidentem jmenovaný premiér a podle jeho výběru nová vláda nezískají opakovaně důvěru ve sněmovně, mohou pár měsíců, tak jako už to pan prezident kdysi předvedl s vládou Rusnokovou, vládnout dále například ve stavu demise. Pak by musel následovat páně prezidentův druhý pokus, možná s týmiž důsledky. Napotřetí je však prezident republiky podle ústavy povinen jmenovat premiérem toho, koho mu schválí Poslanecká sněmovna. Pokud by měla nastat situace, že bude výrazně jiného politického složení, než jak by vyhovovala panu prezidentovi, mohli bychom se někdy příští rok na jaře dočkat stabilní vlády.

Doufejme, že toto povolební martýrium – možná, snad – nebudeme muset kvůli osobnostní ješitnosti a mocenským ambicím kohokoliv absolvovat.

Vše je otevřené

Důvěra k vládě se podle sociologických průzkumů zřítila na méně než dvacet procent dotázaných. Úměrně tomu klesla popularita Andreje Babiše a také volební preference hnutí ANO. Opoziční strany mají tendenci z toho vyvozovat, že volební vítězství na podzim v letošních říjnových volbách mají na dosah. Omyl! Předpokládejme, že už jenom díky ozdravnému jarnímu klimatu poklesne křivka pandemické zátěže a vláda bude moci vrátit postupně život do jeho předešlých kolejí. PR tým Andreje Babiše to dokáže v takovém případě bez mimořádné námahy přetavit jistě v to, že náš pan premiér se stal zachráncem národa. Jak to již kdysi moudře napsali V+W: A sláva mu, a piškumpré a krucajda!