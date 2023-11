O co jde teroristům. Izrael a Hamás přestanou na chvíli bojovat

Mělo by jít o zhruba 150 Palestinců a zpět by se mělo dostat okolo 50 unesených. Ovšem není to tak trochu vítězství Hamásu?

Na celou věc se lze dívat z několika úhlů. Bylo sice porušeno pravidlo, že s teroristy se nevyjednává, ale na druhou stranu Izrael téměř vždy dává přednost záchraně svých občanů. I za velmi vysokou cenu. Z lidského hlediska je to jen správné. Například Hamásem v roce 2006 uneseného vojáka Gilada Šalita vyměnil za více než tisíc vězňů včetně téměř tří stovek těch, kteří byli odsouzeni za terorismus.