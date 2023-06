Obnovitelné zdroje mají místo v naší krajině. A solární panely na střechách by měly být samozřejmost

Takže je to opravdu „jen“ o tom, jaký rozvoj zvládneme a jako společnost akceptujeme. Čeká nás velká zkouška ze schopnosti najít cestu mezi zachováním rázu naší krajiny a potřebou umístit velké množství větrných a solárních elektráren.

Pojďme rovnou zapomenout na to, že si to zjednodušíme pokračujícím spalováním uhlí. Toho jednak máme omezené zásoby a hlavně způsobuje krajině daleko větší škody nejen velkolomy, ale také změnou klimatu přinášející například sucha nebo vymírání rostlin a živočichů. Ani jaderné elektrárny – ať už se nové stavět budou, nebo nebudou – nikdy nevyrobí dost, aby nebylo potřeba jít do obnovitelných zdrojů, a navíc spotřebují množství vody a naopak produkují odpad, který bude desítky tisíc let potenciální hrozbou pro vše živé.