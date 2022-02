Přestaňte blbnout. Česko má teď úplně jiné priority než úspory

Franklin Delano Roosevelt byl zvolen prezidentem Spojených států čtyřikrát za sebou. Nikdo jiný se o to ani nepokusil, všichni ctili tradici založenou již Georgem Washingtonem. F. D. R. ji porušil zejména proto, že do úřadu nastoupil v roce 1933 a ani on, ani Amerika nechtěli uprostřed války měnit oblíbeného nejvyššího velitele. Přesto pouhé dva roky po Rooseveltově smrti přijaly USA dodatek ke své ústavě, který začíná slovy „Nikdo nemůže být zvolen prezidentem více než dvakrát“.